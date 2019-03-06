Неожиданным подарком удивили болельщики Елизавету Туктамышеву. Фигуристку вооружили мечом к чемпионату мира в Японии – несмотря на то, что спортсменка едет туда в качестве запасной.

Неожиданным подарком удивили болельщики ЕлизаветуТуктамышеву. Фигуристку вооружили мечом к чемпионату мира в Японии – несмотряна то, что спортсменка едет туда в качестве запасной.Свое оружие показала в Instagram. 22-летняя фигуристкаподчеркнула, что она – боец, и намерена вернуться на вершину.Напомним, не попала в основной составсборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24марта. Спортсменка едет на турнир в статусе запасной. Многие эксперты считают,что справедливее было бы включить воснову команды именно Туктамышеву, а не Евгению Медведеву.