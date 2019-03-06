Неожиданным подарком удивили болельщики Елизавету
Туктамышеву. Фигуристку вооружили мечом к чемпионату мира в Японии – несмотря
на то, что спортсменка едет туда в качестве запасной.
Неожиданным подарком удивили болельщики Елизавету
Туктамышеву. Фигуристку вооружили мечом к чемпионату мира в Японии – несмотря
на то, что спортсменка едет туда в качестве запасной.
Свое оружие показала в Instagram. 22-летняя фигуристка
подчеркнула, что она – боец, и намерена вернуться на вершину.
Напомним, не попала в основной состав
сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24
марта. Спортсменка едет на турнир в статусе запасной. Многие эксперты считают,
что справедливее было бы включить в
основу команды именно Туктамышеву, а не Евгению Медведеву.