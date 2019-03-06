ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Ерофеева Александра Андреевича...

ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Ерофеева Александра Андреевича, 27.06.2003 года рождения, жителя г. Москвы, который 1 марта 2019 года ушел из дома в Сумском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170 см., среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза карие.Был одет: в черную зимнюю куртку, штаны синие, кроссовки серые с оранжевыми вставками, серая шапка. При себе имел рюкзак черно-красного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).