Представители аэропорта в американском Денвере, штат Колорадо, решили отпраздновать 24-летние терминала установкой в нем говорящей статуи горгульи. Экспонат общается с посетителями и смешно шутит. Журналисты подозревают, что объектом в реальном времени управляет профессиональный юморист.

Представители аэропорта в американском Денвере, штат Колорадо, решили отпраздновать 24-летние терминала установкой в нем говорящей статуи горгульи. Экспонат общается с посетителями и смешно шутит. Журналисты подозревают, что объектом в реальном времени управляет профессиональный юморист, сообщает USA Today.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как горгулья общается с посетителями аэропорта. Она находит подход как к взрослым, так и к детям. Реплики статуи явно не запрограммированы, за нее, скорее всего, говорит живой человек, хотя организаторы проекта не уточняют, как именно работает необычная скульптура.Журналисты предполагают, что в горгулью встроены несколько скрытых камер, с помощью которых комик наблюдает за пассажирами, выбирая, с кем из них завести разговор.Столь необычный способ отметить день рождения Денверского аэропорта был выбран его руководством неслучайно. О здании терминала уже много лет ходят загадочные слухи. К примеру, до сих пор нет однозначного объяснения, почему в зоне получения багажа установлены статуи горгулий (они, правда, не говорят).Поговаривают, что этим аэропортом управляют масоны, а также, что под ним находится бункер, где местная элита будет прятаться в случае наступления Апокалипсиса.