Злоумышленник, не имеющий права управления транспортным средством, неправомерно завладел чужим автомобилем, чтобы покататься по городу.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району с сообщением об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ» обратился местный житель. Мужчина пояснил, что припарковал транспортное средство на одной из улиц районного центра, оставив включенным двигатель, и отправился в магазин. Вернувшись на место через несколько минут, он обнаружил пропажу автомобиля.Сотрудниками полиции было незамедлительно организовано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий. На розыск автомобиля ориентированы все наружные службы города и района. Менее чем через час при содействии сотрудников Росгвардии разыскиваемый автомобиль был обнаружен в гаражном кооперативе районного центра.При осмотре территории кооператива в одном из гаражей оперативники обнаружили и задержали подозреваемого в неправомерном завладении автотранспортным средством. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель, не имеющий права управления транспортным средством, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.Задержанный свою вину признал и пояснил, что угнал автомобиль для того, чтобы покататься по городу.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).