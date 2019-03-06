Мужчина хотел покататься по городу

Мужчина хотел покататься по городуВ дежурную часть полиции в Александрове с сообщением об угоне обратился местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчина рассказал, что припарковал свою машину на одной из улиц города, оставил двигатель включенным, и зашел в магазин. Когда он вернулся через несколько минут, автомобиля уже не было.Правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль менее чем через час. При осмотре территории кооператива в одном из гаражей оперативники задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель, у которого нет прав, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.Мужчину признал свою вину и пояснил, что угнал машину для того, чтобы покататься по городу. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.