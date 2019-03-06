В сирийской провинции Алеппо 13 человек стали жертвами подрыва мин, установленных боевиками. Еще порядка 30 человек пострадали.

В сирийской провинции Алеппо 13 человек стали жертвами подрыва мин, установленных боевиками. Еще порядка 30 человек пострадали.В населенном пункте Ханасир (юго-восток провинции Алеппо) на минах подорвалась семья крестьян. Все пять ее членов погибли, передает ТАСС. В селении Мураа на юге провинции на мину наехал автобус: погибли 7 человек, 14 пострадали. В поселке Телль-Ааран от мин погиб один человек, 13 получили ранения.Террористы, хозяйничавшие в Алеппо и Хаме, оставили после своего ухода множество фугасов и мин. Цель бандформирований – помешать налаживанию мирной жизни в Сирии. Они минируют дороги, сады, земельные участки и дома. 20 февраля в провинции Хама от взрывов погибли 20 крестьян. Сведения о минах поступают также из других аграрных регионов страны – Дераа, Дейр-эз-Зор, Хасеке.