В Единой России раскритиковали директора департамента образования Владимирской области Ольгу Беляеву за ее высказывания об ответственности родителей за питание детей в школах. Так говорить недопустимо, посчитали в партии.

В "Единой России" раскритиковали директора департаментаобразования Владимирской области Ольгу Беляеву за ее высказывания обответственности родителей за питание детей в школах. Так говорить недопустимо,посчитали в партии.Высказывания об ответственности родителей за питание детей вобразовательных организациях некорректны и недопустимы, заявила координаторпартийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.Она напомнила,что в соответствии с законом "Об образовании" организацией питания вучебном заведении должна заниматься его администрация. Никаких норм обответственности родителей за изготовление продуктов питания, их приобретение и доставкузакон не предусматривает.Аршинова призвала представителей органов образования всехуровней корректнее делать заявления, не позволяя себе вольных и неточныхтрактовок законодательства. "В трудное для многих граждан времярегиональным властям необходимо направить усилия на сохранение действующихгарантий и мер поддержки обучающихся", – сказала парламентарий.Напомним, что ранее глава департамента образованияВладимирской области Ольга Беляева заявила, что именно родители, а негосударство, ответственны за организацию питания детей в школах. Так чиновницапрокомментировала отмену бесплатных завтраков в младших классах. Беляеваполагает, что сейчас у местных властей и так много задач, которые требуютрешения. В качестве примера она привела проблему с обеспечением безопасности в школах.