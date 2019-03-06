В Единой России раскритиковали директора департамента
образования Владимирской области Ольгу Беляеву за ее высказывания об
ответственности родителей за питание детей в школах. Так говорить недопустимо,
посчитали в партии.
В "Единой России" раскритиковали директора департамента
образования Владимирской области Ольгу Беляеву за ее высказывания об
ответственности родителей за питание детей в школах. Так говорить недопустимо,
посчитали в партии.
Высказывания об ответственности родителей за питание детей в
образовательных организациях некорректны и недопустимы, заявила координатор
партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Она напомнила,
что в соответствии с законом "Об образовании" организацией питания в
учебном заведении должна заниматься его администрация. Никаких норм об
ответственности родителей за изготовление продуктов питания, их приобретение и доставку
закон не предусматривает.
Аршинова призвала представителей органов образования всех
уровней корректнее делать заявления, не позволяя себе вольных и неточных
трактовок законодательства. "В трудное для многих граждан время
региональным властям необходимо направить усилия на сохранение действующих
гарантий и мер поддержки обучающихся", – сказала парламентарий.
Напомним, что ранее глава департамента образования
Владимирской области Ольга Беляева заявила, что именно родители, а не
государство, ответственны за организацию питания детей в школах. Так чиновница
прокомментировала отмену бесплатных завтраков в младших классах. Беляева
полагает, что сейчас у местных властей и так много задач, которые требуют
решения. В качестве примера она привела проблему с обеспечением безопасности в школах.