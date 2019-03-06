Решение комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов от 2017 аннулировали

Решение комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов от 2017 аннулировалиНовая комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами под руководством Александра Байера, который курирует сферу ЖКХ, отменил решение прошлого состава той же комиссии о реализации инвестпроекта «ЭкоТехСтроя». Речь идёт о громкой истории строительства мусорного полигона в Филипповском сельском поселении в Киржачском районе.Напомним, в 2017 году прежний состав комиссии под руководством Лидии Смолиной одобрил этот инвестиционной проект, который хотели реализовать на участке площадью 57 гектаров всего в 5 километрах от деревни Аленино.