06.03.2019

2019-03-06 14:20:58

В Испании скончалась самая грустная в мире слониха

Известная во всем мире слониха Флавия, с детства проживающая в зоопарке испанского городка Кордова, скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на испанские СМИ.



Отмечается, что животное с детство страдало тяжелой формой депрессией, за что и получило прозвище самой грустной слонихи в мире. В администрации парка рассказали, что за две недели до кончины Флавия стала отказываться от еды и худеть буквально на глазах. В конце концов она просто рухнула от бессилия и ветеринарам пришлось ее усыпить.