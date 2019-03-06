Молодой человек похищал электроинструменты, велосипеды и изделия из металла

Молодой человек похищал электроинструменты, велосипеды и изделия из металлаВ Петушках местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С мая по ноябрь прошлого года парень незаконно залезал в дачные и садовые дома, откуда воровал электроинструменты, велосипеды и изделия из металла. Общий материальный ущерб превысил 175 000 рублей.В ходе осмотра дома, в котором он совершил одну из краж, эксперт-криминалист обнаружил след ладони, принадлежащий предполагаемому злоумышленнику.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого - неоднократно судимого за аналогичные преступления 21-летнего юношу.Молодой человек признал свою вину, рассказал, что похищенное имущество продавал или сдавал в скупку металлолома, а деньги тратил на собственные нужды.Материалы уголовных дел направлены в суд.