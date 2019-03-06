Украинскому журналисту Дмитрию Гордону, известному своими критичными
высказываниями о нашей стране, на родине угрожают убийством. Член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что об этом нельзя
молчать.
Украинскому журналисту Дмитрию Гордону, известному своими критичными
высказываниями о нашей стране, на родине угрожают убийством. Член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что об этом нельзя
молчать.
"Стоило украинскому журналисту сказать, что он не
любит Бандеру и напомнить о том, что он единственным голосовал против
переименования Московского проспекта в проспект Бандеры, как тут же ему
пригрозили убийством", – прокомментировал ситуацию собеседник "Дни.ру". Он
подчеркнул, что сделано было это публично представителями разных эшелонов
украинской власти.
"Как бы я критично не относился к заявлениям Гордона в
отношении России и ее политики, но если ему публично угрожают убийством, то
нельзя пройти мимо подобных вещей", – убежден эксперт. По его словам, многие
пытаются продвигать идеи в стиле: "Ну, он же враг России, дескать, зачем
обращать внимание на угрозы в его адрес?".
По мнению Вадима Манукяна, в этом состоит главная
ошибка. "Нельзя делить людей на хороших и плохих, если им угрожают убийством. И
к тому, чтобы журналиста Кирилла Вышинского поскорее выпустили из тюрьмы, нужно
призывать, и в отношении угроз убийством в адрес Гордона необходимо активно
высказываться", – заявил эксперт. Манукян добавил, что именно так должен
поступать каждый человек, который считает себя порядочным "и никак иначе".
Ранее Дмитрий Гордон в своем
аккаунте в Youtube обвинил представителей украинской националистической партии в
угрозах физической расправы. Также он потребовал у Киева и силовых структур
государства обратить внимание на эту ситуацию.
Известная на Украине противница
русского языка Ирина Фарион написала в Facebook, что для Гордона должны создать
невыносимые условия жизни, чтобы он мог "сдохнуть в диких муках". А замглавы
Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал журналисту "повторить
судьбу Бузины", которого убили в 2015 году в Киеве.