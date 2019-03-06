Украинскому журналисту Дмитрию Гордону, известному своими критичными высказываниями о нашей стране, на родине угрожают убийством. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что об этом нельзя молчать.

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону, известному своими критичнымивысказываниями о нашей стране, на родине угрожают убийством. Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что об этом нельзямолчать."Стоило украинскому журналисту сказать, что он нелюбит Бандеру и напомнить о том, что он единственным голосовал противпереименования Московского проспекта в проспект Бандеры, как тут же емупригрозили убийством", – прокомментировал ситуацию собеседник "Дни.ру". Онподчеркнул, что сделано было это публично представителями разных эшелоновукраинской власти."Как бы я критично не относился к заявлениям Гордона вотношении России и ее политики, но если ему публично угрожают убийством, тонельзя пройти мимо подобных вещей", – убежден эксперт. По его словам, многиепытаются продвигать идеи в стиле: "Ну, он же враг России, дескать, зачемобращать внимание на угрозы в его адрес?".По мнению Вадима Манукяна, в этом состоит главнаяошибка. "Нельзя делить людей на хороших и плохих, если им угрожают убийством. Ик тому, чтобы журналиста Кирилла Вышинского поскорее выпустили из тюрьмы, нужнопризывать, и в отношении угроз убийством в адрес Гордона необходимо активновысказываться", – заявил эксперт. Манукян добавил, что именно так долженпоступать каждый человек, который считает себя порядочным "и никак иначе".Ранее Дмитрий Гордон в своемаккаунте в Youtube обвинил представителей украинской националистической партии вугрозах физической расправы. Также он потребовал у Киева и силовых структургосударства обратить внимание на эту ситуацию.Известная на Украине противницарусского языка Ирина Фарион написала в Facebook, что для Гордона должны создатьневыносимые условия жизни, чтобы он мог "сдохнуть в диких муках". А замглавыКировоградского областного совета Игорь Степура пожелал журналисту "повторитьсудьбу Бузины", которого убили в 2015 году в Киеве.