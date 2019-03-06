Злоумышленник подошел к прохожей, которой он беспричинно нанес удар предметом, похожим на нож...

«Следственным отделом МВД России по Алексеевскому району возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о ножевом ранении около одного из домов на проспекте Мира.Установлено, что к 22-летней девушке и ее знакомому подошёл неизвестный мужчина, при этом в руке держал предмет, похожий на нож. Девушка и молодой человек, испугавшись, отбежали в сторону, после чего злоумышленник направился в сторону другой прохожей, которой он беспричинно нанес удар предметом, похожим на нож. Пострадавшая была направлена в одну из столичных больниц.Сотрудниками Росгвардии недалеко от места происшествия был задержан 32-летний приезжий и доставлен в территориальный отдел полиции.По данному факту Следствием отдела МВД России по Алексеевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29