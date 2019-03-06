Житель Республики Коми сбывал фальшивки в магазинах.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Республики Коми. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег).По версии следствия, молодой человек, прибывший в Юрьев-Польский погостить у родственницы, приобрел у неизвестных лиц в другом регионе три поддельные купюры достоинством 2000 рублей для их последующей реализации.В середине января фигурант сбыл одну из купюр в магазине районного центра. После поступившего в дежурную часть сообщения сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.Продавец одной из торговых точек узнала подозреваемого, когда он пытался сбыть вторую фальшивку, и сообщила о данном факте в полицию. Фигурант был задержан правоохранителями.В ходе обыска, проведенного по месту временного проживания злоумышленника, полицейские обнаружили и изъяли последнюю из приобретенных им фальшивых купюр, сбыть которую молодой человек не успел.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.