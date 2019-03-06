После этого злоумышленник украл из квартиры все, что ему приглянулось

После этого злоумышленник украл из квартиры все, что ему приглянулосьОктябрьский районный суд Владимира вынес приговор местному жителю. 40-летнего мужчину признали виновным в краже и убийстве.В конце 2017 года на сайте знакомств владимирец начал обращаться с одинокой 56-летней женщиной. Они решили встретиться у нее в квартире.В тот же день поздним вечером он приехал к ней, они вместе выпивали и в какой-то момент между новыми знакомыми возник конфликт. Мужчина начал избивать женщину. Затем он схватил нож и начал ударять им в область шеи и лица. Женщина умерла на месте происшествия.После этого злоумышленник украл из квартиры все, что ему приглянулось – золотые украшения, ноутбук и 12 тысяч рублей. После этого он быстро покинул квартиру.Мужчина уже сидел в тюрьме за насилие, однако должных выводов не сделал и вновь совершил преступление.Убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.Кроме того, в пользу сына погибшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, а также стоимость похищенного имущества и расходы на погребение.