Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал объяснений
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал объяснений
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал объяснений от директора департамента образования Ольги Беляевой по поводу её высказывания о питании детей в школах.
На последней пресс-конференции владимирская чиновница сказала, что, по её мнению, организация питания детей – .
«Это лишь оговорка, – объясняет Ольга Беляева. – Конечно же, организовывать этот процесс должны образовательные учреждения. Речь шла об оплате завтраков и обедов. Такой обязанности для области федеральный закон не устанавливает».
«Федеральный закон «Об образовании» не обязывает власти оплачивать питание школьников, мы по своей инициативе выделяем на это средства из областного бюджета, – объясняет Владимир Сипягин. – Размер субсидии даже вырос на 5% – с 155 миллионов 753,2 тысячи рублей в прошлом году до 165 миллионов 449 тысяч рублей в текущем году. А решение о том, каким образом использовать эту субсидию, кому из учащихся предоставить льготу на питание, принимают сами муниципалитеты».