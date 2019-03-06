Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал объяснений

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал объясненийГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал объяснений от директора департамента образования Ольги Беляевой по поводу её высказывания о питании детей в школах.На последней пресс-конференции владимирская чиновница сказала, что, по её мнению, организация питания детей – .«Это лишь оговорка, – объясняет Ольга Беляева. – Конечно же, организовывать этот процесс должны образовательные учреждения. Речь шла об оплате завтраков и обедов. Такой обязанности для области федеральный закон не устанавливает».«Федеральный закон «Об образовании» не обязывает власти оплачивать питание школьников, мы по своей инициативе выделяем на это средства из областного бюджета, – объясняет Владимир Сипягин. – Размер субсидии даже вырос на 5% – с 155 миллионов 753,2 тысячи рублей в прошлом году до 165 миллионов 449 тысяч рублей в текущем году. А решение о том, каким образом использовать эту субсидию, кому из учащихся предоставить льготу на питание, принимают сами муниципалитеты».