Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева скандально прокомментировала отмену бесплатных завтраков

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева скандально прокомментировала отмену бесплатных завтраковДиректор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева скандально прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов. Чиновница заявила, что организация питания детей в школах – это ответственность родителей.Ольга Беляева ссылалась на закон «Об образовании»: по словам чиновницы, школы должны быть ответственны только за обеспечение условий для питания - кухонное оборудование и места для приготовления, а также предоставление мест для трапезы - столы, стулья и посуда.«А вот обеспечить само питание, то есть закупку продуктов, изготовление и так далее – вот это уже вопрос родителей, - считает директор департамента образования. - У жителей сложилось ошибочное мнение, что это обязанность муниципалитета или государства. Повторюсь: это не обязанность субъекта».По словам чиновницы, у муниципальных образований появились много новых задач, связанных в том числе с обеспечением безопасности в школа, в связи с чем «приходится выбирать».«Муниципалитеты принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы школьников, особенно из малообеспеченных семей всё-таки поддерживали», - продолжила Ольга Беляева.Напомним, согласно закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37) «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».