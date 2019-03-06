В зону подтопления могут попасть 22 населённых пункта

В зону подтопления могут попасть 22 населённых пунктаМЧС России по Владимирской области готовится к весеннему половодью. По прогнозу спасателей, при наихудшем развитии сценария весеннего половодья в зону подтопления попадут 22 населённых пункта, а 33 населённых пункта могут оказаться в зоне отрезания.В этом году в регионе половодье может пройти с превышением уровней подъёма рек. Основанием для такого прогноза стал значительный запас снега, который может осложнить обстановку при интенсивном таянии. Вскрытие рек ожидается в середине апреля.Готовность населенных пунктов, которые наиболее подвержены рискам подтопления и отрезания, проверяет специальная комиссия МЧС. Местным жителям разъясняют правила поведения в этот период, а также предлагают заблаговременную эвакуацию. Кроме того, уточняют списки хронических больных, лежачих больных, беременных женщин, школьников, проживающих в зонах риска.Традиционно в период весеннего половодья на контроле МЧС находятся: Вязниковский район, где частично отрезаются 16 населённых пунктов заречной зоны, Муромский район, где 13 населённых пунктов подвергаются отрезанию, населённые пункты Большие и Маленькие Сокольники Собинского района, подверженные подтоплению, город Судогда и населённый пункт Фрязино Судогодского района, которые тоже затапливает.В этих населённых пунктах тщательно проработали вопросы организации лодочных переправ, функционирования передвижных автолавок с продуктами, работы пожарных постов, заблаговременной выдачи пенсий и многие другие.Для реагирования на возможные происшествия в период половодья спланировали группировку сил и средств в составе более 7 тысяч человек, более 1,5 тысяч единиц техники, и 130 плавательных средств.