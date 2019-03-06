А педагоги региона пройдут профессиональную переподготовку

А педагоги региона пройдут профессиональную переподготовкуВо Владимирской области планируют создать больше 1000 новых школьных мест. Это станет возможно за счёт строительства школы в Кольчугино, капремонта школы № 10 в Струнино и реконструкции школы № 1 в Петушках.Кроме того, активно продолжают работы по строительству школы на тысячу мест в Собинке, а также начинают строительство школ в деревне Купреево Гусь-Хрустального района, в Камешкове и в микрорайоне Коммунар. Об этом сообщила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.В 2019 году на базе сельских школ создадут 21 центр образования цифрового и гуманитарного профилей. На эти цели выделили более 35 миллионов рублей.Уже совсем скоро начнёт свою работу мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в селах и малых городах. На эти цели потратят больше 16 миллионов рублей.Без цифровых компетенций и творческого и профессионального роста учителей невозможно выполнить новые задачи, стоящие перед российским образованием. Именно поэтому в ближайшие 5 лет не менее половины педагогов региона пройдут профессиональную переподготовку.