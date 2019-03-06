Рейд устроили в супермаркете «Магнит»

Рейд устроили в супермаркете «Магнит»Владимирские общественники продолжают проверять магазины. В этот раз рейд устроили в супермаркете «Магнит» на Усти-на-Лабе, 1.Магазин проверку не прошел. Выяснилось, что у многих продуктов не было ценников, отсутствовала товарно-сопроводительная информация. Кроме того, на полках супермаркета стояли продукты с истёкшим сроком годности или нарушенной упаковкой.Активисты сняли с прилавков 5 шоколадных батончиков, 5 пакетов детского питания, 5 бутылок сока и упаковку моркови по-корейски – все они были просроченными.Помимо этого, нарушение целостности упаковки обнаружили на 5 банках оливок, 2 пакетах сока, пачке сливочного масла, упаковке набора пирожных, пачке плавленого сыра, банке зеленого горошка, банке тушеной говядины, банке печени трески, банке сгущенки и шоколадном яйце.На двух упаковках варёной свеклы не было этикеток и сроков годности. Признаки порчи и плесень заметили в трех упаковках Российского сыра и на фруктах.Администрация магазина заверила, что в ближайшее время выявленные нарушения устранят.