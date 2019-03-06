Вероятно, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то закурил в неположенном месте

Вероятно, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то закурил в неположенном местеНа заводе во Владимирской области произошёл серьезных технологический взрыв.Он прогремел во время технологического процесса на предприятии «Русджам». Травмы различной степени тяжести получили семь рабочих. Их госпитализировали. Все пострадавшие — это сотрудники предприятия в Гороховце.Глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела подтвердил информацию о происшествии.«Мы сейчас выясняем, взорвалось ли там что-то или это просто возгорание, — рассказал он ТАСС. — По всей видимости, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте».В региональном управлении МЧС уточняют, что речь идёт о пожаре в строительной бытовке на площади 4 квадратных метров.​По информации на официальном сайте, завод относится к упаковочному предприятию «Русджам» группы Şişecam. Предприятие в Гороховце открыли в 2002 году. Упаковочное предприятие группы — крупнейший производитель стеклотары в Турции и 5-й​ в мире и Европе.