Вероятно, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то закурил в неположенном месте
Вероятно, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то закурил в неположенном месте
На заводе во Владимирской области произошёл серьезных технологический взрыв.
Он прогремел во время технологического процесса на предприятии «Русджам». Травмы различной степени тяжести получили семь рабочих. Их госпитализировали. Все пострадавшие — это сотрудники предприятия в Гороховце.
Глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела подтвердил информацию о происшествии.
«Мы сейчас выясняем, взорвалось ли там что-то или это просто возгорание, — рассказал он ТАСС. — По всей видимости, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте».
В региональном управлении МЧС уточняют, что речь идёт о пожаре в строительной бытовке на площади 4 квадратных метров.
По информации на официальном сайте, завод относится к упаковочному предприятию «Русджам» группы Şişecam. Предприятие в Гороховце открыли в 2002 году. Упаковочное предприятие группы — крупнейший производитель стеклотары в Турции и 5-й в мире и Европе.