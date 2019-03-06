Егор Крид связан контрактными обязательствами с лейбом Тимати Black Star. По договору даже сценический псевдоним Егору Булаткина, как на самом деле зовут артиста, ему не принадлежит, не говоря уже о правах на песни и аккаунт в социальных сетях.

Егор Крид связан контрактными обязательствами с лейбом Тимати Black Star. По договору даже сценический псевдоним Егору Булаткина, как на самом деле зовут артиста, ему не принадлежит, не говоря уже о правах на песни и аккаунт в социальных сетях.Алена Водонаева, самым большим достижением в жизни которой было участие в "Доме-2", регулярно высказывается о коллегах и событиях. Причем иногда делает это резко. Не прошел мимо нее и конфликт Егора Крида с продюсерским центром, который разгорелся после срыва молодым певцом выступления в Эмиратах.Водонаева знает, что стоит за громкими разговорами о том, будто теперь контракт с Кридом будет расторгнут. "Возможно, парень просто набивает себе цену, чтобы начиная с апреля увеличить свою жалкую 20-процентную долю выручки от концертов до внушительных 50 или больше", – считает Алена. Иными словами, находится в финансовом рабстве у Тимати и работает за 20 процентов от гонорарных сборов."Егор приносит Black Star кучу денег, больше чем любой другой артист. Думаю, за столько лет в компании уже привыкли к сложному характеру Егора, поэтому очередная истерика в Абу-Даби вряд ли кардинально изменила их отношение к артисту. Допускаю, что сейчас стороны торгуются о лучших условиях: кому достанется больший процент от прибыли", – цитирует Водонаеву .Напомним, продюсер – это тот же администратор в области шоу – бизнеса. Он занимается выбором песен для исполнителя, организацией его концертов, его гастрольной программой, договаривается со студиями звукозаписи. Словом, организовывает работу артиста. Сможет ли всем этим заниматься Егор Крид без Тимати – большой вопрос.