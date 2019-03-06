Торжественное вручение паспортов было приурочено Международному женскому дню 8 марта...
В Управлении по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутренних дел по городу Москве состоялась церемония вручения паспортов гражданам Российской федерации по достижению 14 летнего возраста, а также гражданам приобретенным гражданство Российской Федерации.
Торжественное вручение паспортов было приурочено Международному женскому дню 8 марта. Заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Игорь Дудник поздравил присутствующих с важным событием в их жизни – получением главного документа страны и пожелал им достойно нести гордое звание гражданина Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие также сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве, члены Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Вадим Коженов и Александр Лебедев, а также родственники и друзья участников торжества.
После вручения паспортов, каждой девушке подарили памятный подарок и букет цветов. Мероприятие завершилось исполнением гимна Российской Федерации.
ГУ МВД России по г. Москве