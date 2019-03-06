Предвыборная Украина. Местный ЦИК оправдывался за то, что напечатал вдвое больше бюллетеней. Якобы это не для вброса, а для второго тура, будто он уже назначен. Напомнить о себе решил и олигарх Коломойский, поддержав на выборах Зеленского.

Предвыборная Украина. Местный ЦИК оправдывался за то, что напечатал вдвое больше бюллетеней. Якобы это не для вброса, а для второго тура, будто он уже назначен. Напомнить о себе решил и олигарх Коломойский, поддержав на выборах Зеленского.Перекрывать Крещатик сегодня вышли сотни протестующих против незаконной застройки киевских парков. Но в предвыборную пору любой митинг становится полем для политических баталий.Пока в столице идут потасовки, внимание избирателей кандидаты в президенты привлекают в регионах. У Тимошенко победа — суд удовлетворил ее иск к правительству и признал незаконным повышение цен на газ для населения. На радостях кандидат в президенты запела "Червону руту". Ляшко поехал завоевывать украинских пенсионерок песней "Ах, какая женщина".Как раз к восьмому марта на Украине выпустили коллекционную серию банок сгущенки с изображением подруг лидеров националистов Бандеры и Шухевича. Очевидно, привлечь на свою сторону радикалов собрался и кандидат Зеленский, зачем-то реанимировав ролик от 2016 года с расстрелом депутатов, но теперь с новым саундтреком.Впервые открыто Зеленского поддержал олигарх Коломойский. "Для меня Зеленский – это не персоналия, а символ смены поколений, — сказал он. – Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских".Но от этих связей Зеленскому приходится отнекиваться после обвинений в том, что на его счета Коломойский вывел из "Приват-банка" больше 40 миллионов долларов."Это неправда. Я никакая не игрушка, — подчеркивает Зеленский. — Перед законом все равны. Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан все вернуть".Украинский Центризбирком сегодня оправдался за то, что напечатал вдвое больше бюллетеней. Якобы их готовят не для того, чтобы вбрасывать за Порошенко, а ко второму туру. На этом фоне показательны рейтинги кандидатов по регионам. В Харькове, например, с приличным отрывом лидирует кандидат от "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко."После смены власти все виновные будут наказаны и будут отвечать по закону", — пообещал он.