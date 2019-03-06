Президент Украины Петр Порошенко колесит по стране, встречается с избирателями в рамках предвыборного тура и раздает новые обещания. Навешивание лапши на уши уже порядком утомило многих граждан Незалежной и они устроили отповедь главе государства.
Президент Украины Петр Порошенко колесит по стране, встречается с избирателями в рамках предвыборного тура и раздает новые обещания. Навешивание лапши на уши уже порядком утомило многих граждан Незалежной и они устроили отповедь главе государства.
Порошенко приехал в одно из сел, где встретился с местными
жителями. "В Украине не должно быть провинции. Качественные дороги,
зеленый туризм, сельская медицина, новые школы и детские сады – изменения,
реальные для каждой общины", – написал на своей странице в Twitter
украинский лидер.
Новая лапша на уши пришлась украинцам не по вкусу.
Пользователи Сети резко отреагировали на очередные пафосные обещания Порошенко.
"Кон Чен Ый", – прокомментировал запись главы государства
пользователь Ernest Hemingway.
В свою очередь, Александр Мищенко нелицеприятно высказался о
ликующих при виде людях и добавил, что они заслуживают его
пожизненного президентства. "Сколько ты этим терпилам платишь, чтоб они
тебе хлопали?" – задал вопрос пользователь Одесса.
Другие комментаторы напомнили о последних инцидентах с
участием Порошенко. На одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с
женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос
мужчину. "Хоть одну шапку сорвал?" – с насмешкой написал в Twitter
президента Тимур Рыбалка.
Неадекватное поведение – показатель его
нервозности, уверены политологи. До президентских выборов на Украине остается
несколько недель, а рейтинг у главы государства не ахти. К тому же не дают
покоя коррупционные скандалы, в которых он замешан.