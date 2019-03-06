Президент Украины Петр Порошенко колесит по стране, встречается с избирателями в рамках предвыборного тура и раздает новые обещания. Навешивание лапши на уши уже порядком утомило многих граждан Незалежной и они устроили отповедь главе государства.

Президент Украины Петр Порошенко колесит по стране, встречается с избирателями в рамках предвыборного тура и раздает новые обещания. Навешивание лапши на уши уже порядком утомило многих граждан Незалежной и они устроили отповедь главе государства.Порошенко приехал в одно из сел, где встретился с местнымижителями. "В Украине не должно быть провинции. Качественные дороги,зеленый туризм, сельская медицина, новые школы и детские сады – изменения,реальные для каждой общины", – написал на своей странице в Twitterукраинский лидер.Новая лапша на уши пришлась украинцам не по вкусу.Пользователи Сети резко отреагировали на очередные пафосные обещания Порошенко."Кон Чен Ый", – прокомментировал запись главы государствапользователь Ernest Hemingway.В свою очередь, Александр Мищенко нелицеприятно высказался оликующих при виде людях и добавил, что они заслуживают егопожизненного президентства. "Сколько ты этим терпилам платишь, чтоб онитебе хлопали?" – задал вопрос пользователь Одесса.Другие комментаторы напомнили о последних инцидентах сучастием Порошенко. На одной из встреч с избирателями украинский лидер снял сженщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за носмужчину. "Хоть одну шапку сорвал?" – с насмешкой написал в Twitterпрезидента Тимур Рыбалка.Неадекватное поведение – показатель егонервозности, уверены политологи. До президентских выборов на Украине остаетсянесколько недель, а рейтинг у главы государства не ахти. К тому же не даютпокоя коррупционные скандалы, в которых он замешан.