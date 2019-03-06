Известная модель разместила фотографию, на которой она запечатлена без парика. Таким образом Алена Кравец решила ответить всем недоброжелателям, которые упрекали ее в неестественности образа.

Известная модель разместила фотографию, на которой она запечатлена без парика. Таким образом Алена Кравец решила ответить всем недоброжелателям, которые упрекали ее в неестественности образа.Многие пользователи были уверены, что звезда носит парик, чтобы скрыть редкие и тонкие волосы. Модель ответила им снимком, на котором продемонстрировала пышные каштановые локоны. В подписи к посту Алена Кравец обратилась ко всем злопыхателям. "Случайный кадр. Хотели "без парика"? Получайте! Всем злобным завистницам посвящается!," – написала знаменитость.Она отметила, что специально предстает в другом цвете перед телекамерами, и только близкие люди знают, как она выглядит на самом деле. "Мимикрия в нашем мире порой жизненно необходима! Не так ли? Только с самыми близкими мне людьми я такая, какая есть", – поделилась модель.Большинство подписчиков отметили, что с натуральным цветом волос выглядит гораздо лучше. "А зачем вы парик носите? Вы же без него такая красавица!", "Ваш естественный цвет подходит вам намного лучше", "Очень красиво, и мне кажется, что с этим цветом даже эффектнее", "Натуральный цвет намного лучше", "С таким цветом волос вы очень круто выглядите", – делились своими мыслями пользователи.Ранее модель рассказала, что ее маленькая дочь столкнулась с проблемами в школе. Старшеклассницы подстерегли девочку в туалете и обстригли ее волосы. Родители обидчиц попытались замять случившееся, однако телезвезда настроена решительно: она пообещала довести свое расследование до конца и даже написала на одну из школьниц заявление в полицию, передает .