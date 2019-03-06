Новость о том, что киевская пианистка в день светлого Христова Воскресения даст концерт в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя вызвала небывалый резонанс. Народ считает, что это богохульство и насмешка над православной верой.

Новость о том, что киевская пианистка в день светлого Христова Воскресения даст концерт в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя вызвала небывалый резонанс. Народ считает, что это богохульство и насмешка над православной верой."Позор! Мошенница на доверии куражится в святых стенах", Шабаш в Храме Христа Спасителя на Пасху, "Как в православную церковь допустили иудейку, родители которых саентологи, как и она сама?", "Раньше Христос всех торговцев из Храма выгнал, а теперь торговцы с блудницами обоих полов в его храме на Пасху шабаш устраивают!", "Дожили – в храм уже всяких упырей пускают. Осталось только храм под корпоративы сдавать или в нем притон организовать... Устроили из главного храма торгово-развлекательный центр", "Главный Храм России и наряду с ними упоминается имя великой грешницы", "Господи, помоги Цымбалюк замолить все свои грехи!", "Заплатила за аренду зала и пиарится на Святом месте. Сгинь, нечистая сила, твое место на нарах!" – это самые мягкие из комментариев, которые оставляют люди под новостью о концерте.Степень ненависти и злобы, конечно, зашкаливает. Ведь никто из этих злопыхателей лично не знает, а судит о ней только по скандальным ток-шоу, где все играют определенные роли. Ее преступления, о которых все пишут, следствием не доказаны, факты мошенничества не установлены, так за что же ее уничтожать?! За то, что она родом из братской Украины? Тогда это и есть фашизм и национализм. За то, что она много лет тащила буквально с того света престарелого актера, отдав ему молодость и силы? Так ей памятник за это надо поставить и низко поклониться. За то, что она сегодня счастлива, любима и желанна? Так и другим никто не мешает.А народ все не унимается. И вот уже в Интернете появилась петиция о запрещении пасхального концерта и Прохора Шаляпина в храме. Мол, "киевской гастарбайтерше", как люди прозвали пианистку, варежки бы в колонии шить да "Мурку" в тюремной самодеятельности исполнять, а не в святом месте выступать.Люди требуют заново освятить Храм Христа Спасителя если выступление киевской пианистки в зале Церковных соборов там все-таки состоится. Хотя этим бы ревнителям культуры и нравственности почаще бы смотреть на себя в зеркало, а уж потом забрасывать камнями и поливать ядом посторонних людей. Как говорил Чацкий в "Горе от ума": "А судьи кто? – За древностию лет // К свободной жизни их вражда непримирима, // Сужденья черпают из забытых газет // Времен Очаковских и покоренья Крыма; // Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: // Что старее, то хуже".