История 15-летней девочки из российской глубинки растрогала ведущую передачи Мужское/Женское Юлию Барановскую. Врачи в нескольких больницах отказались лечить пациентку, девочка умерла. Барановская не сдержала эмоций и разрыдалась в эфире Первого канала.

История 15-летней девочки из российской глубинки растрогалаведущую передачи "Мужское/Женское" Юлию Барановскую. Врачи внескольких больницах отказались лечить пациентку, девочка умерла. Барановскаяне сдержала эмоций и разрыдалась в эфире Первого канала.и Александр Гордон, ведущие передачу "Мужское/Женское",выяснили подробности страшной истории. 15-ти летняя Ангелина Разиньковаскончалась на руках у своей матери в приемном отделении больницыКалининградской области 21 февраля. Мать девочки, Оксана, несколько часов носилаумирающую дочь на руках из одной больницы в другую. Однако никто из врачей дажене пытался умирающего ребенка.Эксперты в студии в один голос заявили: действиямедперсонала – ни что иное, как преступнаяхалатность. Особенно эмоционально на историю отреагировала . Слезыбуквально душили телеведущую. Она заявила, что бесконечные флешмобы против онкологиии других тяжелых заболеваний, так называемые "дни борьбы с раком" -бессмысленны, пока есть такие медики. По мнению Барановской, в России пораначинать борьбу с врачами, которые отправляют больных на кладбище.Эмоциональная реакция объясняется ееличными переживаниями. Телеведущаяпризнавалась, что во время расставания с супругом – футболистом АндреемАршавиным – семье выпало тяжелое испытание. У Юлии заболела мама – аБарановская в то время была беременна сыном Арсением. Несмотря на тяжелуюситуацию, Аршавин оставил семью. Беременной Юле пришлось заботиться о двухмаленьких детях, тяжело больной матери – и не забывать себя и будущего малыша.