История 15-летней девочки из российской глубинки растрогала
ведущую передачи Мужское/Женское Юлию Барановскую. Врачи в
нескольких больницах отказались лечить пациентку, девочка умерла. Барановская
не сдержала эмоций и разрыдалась в эфире Первого канала.
История 15-летней девочки из российской глубинки растрогала
ведущую передачи "Мужское/Женское" Юлию Барановскую. Врачи в
нескольких больницах отказались лечить пациентку, девочка умерла. Барановская
не сдержала эмоций и разрыдалась в эфире Первого канала.
и Александр Гордон, ведущие передачу "Мужское/Женское",
выяснили подробности страшной истории. 15-ти летняя Ангелина Разинькова
скончалась на руках у своей матери в приемном отделении больницы
Калининградской области 21 февраля. Мать девочки, Оксана, несколько часов носила
умирающую дочь на руках из одной больницы в другую. Однако никто из врачей даже
не пытался умирающего ребенка.
Эксперты в студии в один голос заявили: действия
медперсонала – ни что иное, как преступная
халатность. Особенно эмоционально на историю отреагировала . Слезы
буквально душили телеведущую. Она заявила, что бесконечные флешмобы против онкологии
и других тяжелых заболеваний, так называемые "дни борьбы с раком" -
бессмысленны, пока есть такие медики. По мнению Барановской, в России пора
начинать борьбу с врачами, которые отправляют больных на кладбище.
Эмоциональная реакция объясняется ее
личными переживаниями. Телеведущая
признавалась, что во время расставания с супругом – футболистом Андреем
Аршавиным – семье выпало тяжелое испытание. У Юлии заболела мама – а
Барановская в то время была беременна сыном Арсением. Несмотря на тяжелую
ситуацию, Аршавин оставил семью. Беременной Юле пришлось заботиться о двух
маленьких детях, тяжело больной матери – и не забывать себя и будущего малыша.