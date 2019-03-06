Задержанный в Афинах по запросу Украины гражданин России Евгений Калинин считает, что стал жертвой политического заказа.

Задержанный в Афинах по запросу Украины гражданин России Евгений Калинин считает, что стал жертвой политического заказа.Как передает ТАСС, об этом бывший руководитель нефтеперерабатывающего завода в Одессе в 2011-2013 годах, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в тот момент на Украине, сообщил общественности в письме, которое его адвокат передал в греческое представительство российского информационного агентства.Калинин сообщает, что полностью невиновен и те люди, которые хорошо знают его, уверены в его честности и невиновности. По словам россиянина, в греческую тюрьму его упрятал украинский режим, а в результате уничтожается его профессиональная репутация и доброе имя, а также причиняются страдания и боль его семье.Задержанный считает, что экстрадиция на Украину несет 100-процентную угрозу жизни – его там убьют или полицейские или местные радикалы и призывает власти Греции проявить гуманность и мудрость и не выдавать его Киеву.Ранее адвокат Калинина Яннис Рахиотис рассказал, что россиянина, прибывшего в кратковременную командировку в Афину, задержали в аэропорту, после чего незаконно – без одобрения запроса Украины со стороны Интерпола — отправили в тюрьму Коридаллос. Он считает произошедшее политическим заказом, за которым стоят Киев и Вашингтон.В свою очередь, пресс-атташе российского посольства в Греции Василий Гаврилов заявил, что диппредставительство оказывает необходимую консульскую помощь Калинину.