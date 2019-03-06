Многоэтажные дома хотят возвести на улице 40 лет Октября

Многоэтажные дома хотят возвести на улице 40 лет ОктябряВладимирская администрация вынесла на публичные слушания проект застройки частного сектора в Добром. Речь идёт об улице 40 лет Октября. Согласно правилам землепользования и застройки города, сейчас там установили зону застройки Ж-1. Для строительства многоэтажных домов ее могут заменить на зону Ж-4.Слушания пройдут 19 марта в 17.30 в детской школе искусств № 3 по адресу - Суздальский проспект, 11.Экспозицию проекта изменений в ПЗЗ будут демонстрировать по вторникам и четвергам с 12.30 до 17.00 в кабинете №528 управления архитектуры и строительства администрации города Владимира на Октябрьском проспекте, дом 47, 5 этаж.