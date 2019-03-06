По версии следствия, фигурант совершил девять краж, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму свыше 175000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя районного центра. Молодой человек обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).По версии следствия, с мая по ноябрь прошлого года фигурант незаконно проникал в дачные дома и садовые домики, расположенные на территории районного центра, откуда похищал электроинструменты, велосипеды и металлические изделия. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 175 000 рублей.По всем поступившим в полицию сообщениям были возбуждены уголовные дела.В ходе осмотра дома, в котором была совершена одна из краж, экспертом-криминалистом обнаружен и изъят след ладони, принадлежащий предполагаемому преступнику.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого - ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя города Петушки.Фигурант свою вину признал, пояснив, что похищенное имущество продавал или сдавал в скупку лома металла, вырученные деньги тратил на собственные нужды.В ходе следствия большая часть похищенного имущества была изъята и возвращена законным владельцам.В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.