Украинский военный предлагает раздать молодежи оружие. Война с Россией неизбежна, считают в Генштабе страны.

Украинский военный предлагает раздать молодежи оружие. Войнас Россией неизбежна, считают в Генштабе страны.Для противодействия российской агрессии население по всейтерритории Украины должно пройти военную подготовку, заявил замкомандующего Силспециальных операций ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, Россия готовится напастьна Украину.Для противодействия мифической угрозе украинские военные непожалели сил и средств: они разработали специальную программу "Пять шагов куспеху". Один из ее пунктов касается военной компоненты, сообщает издание"ПолитНавигатор"."Главное, что должна понять Россия, в случае открытойагрессии сплошное сопротивление из всех мест, со всеми возможными силами исредствами со стороны со стороны украинского народа, будет осуществлятьсякруглыми сутками, месяцами, годами. Земля будет гореть", – похвасталсяКривонос возможностями своих военных.По его мнению, украинский народ должен быть вооружен. "Когдау человека имеется оружие – он чувствует себя уверенным", – полагаетКривонос.Заявление представителя Сил специальных операций ороссийской агрессии совпало с похожими страшилками Генштаба Украины. Там всерьеззаговорили об угрозе вторжения сразу с севера, востока и юга."Российская сторона завершает формирование на границе ударныхсоединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевскихстратегов составят основу сил вторжения", – заявил начальник Генштаба ВикторМуженко.Киев не раз обвинял Москву в том, что она стягивает войска кгранице. В декабре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что Россия якобыразвернула около украинской границы большую военную группировку. "Полныйбред", – такую оценку высказываниям главы Украины дал российский сенатор ФранцКлинцевич.