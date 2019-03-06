Украинский военный предлагает раздать молодежи оружие. Война
с Россией неизбежна, считают в Генштабе страны.
Украинский военный предлагает раздать молодежи оружие. Война
с Россией неизбежна, считают в Генштабе страны.
Для противодействия российской агрессии население по всей
территории Украины должно пройти военную подготовку, заявил замкомандующего Сил
специальных операций ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, Россия готовится напасть
на Украину.
Для противодействия мифической угрозе украинские военные не
пожалели сил и средств: они разработали специальную программу "Пять шагов к
успеху". Один из ее пунктов касается военной компоненты, сообщает издание
"ПолитНавигатор".
"Главное, что должна понять Россия, в случае открытой
агрессии сплошное сопротивление из всех мест, со всеми возможными силами и
средствами со стороны со стороны украинского народа, будет осуществляться
круглыми сутками, месяцами, годами. Земля будет гореть", – похвастался
Кривонос возможностями своих военных.
По его мнению, украинский народ должен быть вооружен. "Когда
у человека имеется оружие – он чувствует себя уверенным", – полагает
Кривонос.
Заявление представителя Сил специальных операций о
российской агрессии совпало с похожими страшилками Генштаба Украины. Там всерьез
заговорили об угрозе вторжения сразу с севера, востока и юга.
"Российская сторона завершает формирование на границе ударных
соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских
стратегов составят основу сил вторжения", – заявил начальник Генштаба Виктор
Муженко.
Киев не раз обвинял Москву в том, что она стягивает войска к
границе. В декабре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что Россия якобы
развернула около украинской границы большую военную группировку. "Полный
бред", – такую оценку высказываниям главы Украины дал российский сенатор Франц
Клинцевич.