В окружении Марата Башарова прокомментировали его конфликт с супругой Елизаветой Шевырковой. Говорят, жена буквально доводила артиста своей ревностью, подозревая его в изменах.

В окружении Марата Башарова прокомментировали его конфликт с супругой Елизаветой Шевырковой. Говорят, жена буквально доводила артиста своей ревностью, подозревая его в изменах.В конце декабря СМИ потрясла новость об избиении маратом Башаровым жены Елизаветы Шевырковой. Якобы артист в состоянии алкогольного опьянения сломал супруге нос. В начале 2019 года Лиза объявила о расставании с мужем. Однако уже март, а пара благополучно отдыхала в Таиланде.Что происходит между Елизаветой и Маратом попытался объяснить друг артиста. Он предпочел не называть своего имени. Вначале приятель прокомментировал декабрьскую ссору супругов. Он рассказал, что якобы Башаров не помнит сути конфликта с женой."У него случаются провалы при большом количестве выпитого. Сказал, что сначала они ссорились, она что-то оскорбительное ему говорила. А из-за чего – Марат не помнит. Он растерян и смущен, потому что сам конфликт вспомнить не может. И подозревает, что, возможно, в момент ссоры он ее оттолкнул, а она ударилась. А потом все сказали, что он ее бил", – сообщил друг Марата Башарова. При этом он отметил, что и актер и его жена люди вспыльчивые и эмоциональные, ссорились они часто.Дело в том, что Елизавета якобы очень ревнива. Она подозревала Марата в изменах. "Нередко бывало – он задержался после выступления. Она начинает цепляться: "От тебя пахнет женщиной". Он отвечает, мол, перед гримеркой обнялись с поклонницами, поцеловались... А она затевает скандал: ты пьешь, гуляешь. Она и в машине его после спектаклей ждала, чтобы сразу домой. А ему надо напряжение после сыгранной роли скинуть. Выпьет – полегчало", – объяснил приятель актера.Однако друг заявил, что якобы "в привычном понимании" Башаров жене не изменял. "Елизавета ему спуску не давала. Она ему могла штук сто пропущенных вызовов оставить за час. Лиза доводила его ревностью", – цитирует близкого к Марату Башарову человека .До недавнего времени актер был убежден, что Елизавета Шевыркова – его судьба. "И сына ему родила, и к актерскому цеху не имеет отношения. Простая девушка, любит, заботится, вроде все хорошо. Но нет – у нее ревность зашкаливает. Он пытался ей объяснить, что такая у него профессия, он всегда будет в центре внимания. Но Лиза и слушать не хочет. Хотя к красивой жизни уже привыкла, а для такой жизни нужно много работать и зарабатывать", – отметил друг актера.К слову, ходят слухи, что Елизавета дала новый шанс Марату Башарову как раз потому, что не готова расстаться с тем уровнем жизни, на котором сейчас живет. Говорят, Шевыркова месяц провела в таиланде с сыном Марселем, и эту поездку полностью оплатил Марат Башаров в качестве компенсации за ущерб, моральный и физический.