Супруга заключенного тюрьмы Conde-sur-Sarthe на северо-западе Франции в департаменте Орн, который утром во вторник напал на надзирателей, скончалась от полученных ранений.

Супруга заключенного тюрьмы Conde-sur-Sarthe на северо-западе Франции в департаменте Орн, который утром во вторник напал на надзирателей, скончалась от полученных ранений. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на источники.Как уточняется, во время штурма тюрьмы полицией заключенный и его жена получили серьезные пулевые ранения. Заключенного ранили в лицо, его состояние не вызывает опасений у врачей.Утром во вторник, 5 марта, 27-летний заключенный во время свидания со своей беременной женой нанес несколько ударов керамическим ножом в живот и лицо двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Обоих охранников тут же доставили в больницу. Сейчас их жизнь находится вне опасности, передает ТАСС.По данным радиостанции RTL, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за публичное оправдание терроризма и вооруженное ограбление. Уже будучи в тюрьме, он подвергся радикализации, но не был переведен в блок для исламистов. Министр юстиции Франции Николь Беллубе прокомментировала ситуацию, назвав нападение террористической атакой.