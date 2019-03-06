В марте мобильный офис приедет в 8 населённых пунктов

В марте мобильный офис приедет в 8 населённых пунктовПередвижной мобильный офис клиентской службы Пенсионного фонда вновь посетит отдалённые посёлки и деревни Владимирской области. В марте специалисты собираются приехать в восемь населённых пунктов.Любой обратившийся в мобильный офис сможет получить весь спектр услуг, которыми можно воспользоваться в территориальном управлении Пенсионного фонда.Спецавтомобиль «Газель» с логотипом ПФР оборудовали всеми необходимыми техническими средствами: ноутбуком, принтером и сканером. С их помощью в режиме реального времени даже в самых отдалённых районах можно использовать информацию, хранящуюся в базе данных Пенсионного фонда.График работы:14 марта – посёлок Великодворский Гусь-Хрустального района;15 марта – ФКУ ИК-1 посёлок Головино Судогодского района;20 марта – Дом культуры Владимирского общества глухих, Владимир;21 марта – сёла Есиплево и Новобусино Кольчугинского района;26 марта – посёлок Галицы Гороховецкого района;28 марта – деревня Ивановская Селивановского района.