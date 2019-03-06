В апреле прошлого года обвиняемые незаконно похитили из гаражей в городе Коврове отечественный автомобиль и прочее имущество на общую сумму более 190 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-и и 25-летнего жителей города Коврова. Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемые незаконно проникли в три гаража на территории города Коврова, откуда похитили имущество и автомобиль отечественного производства. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, составила 196 тысяч рублей.Личности злоумышленников оперативники установили в июне прошлого года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Фигуранты были задержаны и в содеянном сознались, пояснив, что чужое имущество реализовали на территории соседнего региона, используя для транспортировки похищенный автомобиль, который оставили на территории одного из поселков в Ивановской области.Впоследствии местонахождение указанного транспортного средства было установлено оперативниками. Похищенный автомобиль вернули законному владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.