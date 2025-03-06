Всего родилось 552 ребенка.

Во Владимирской области за февраль родилось 552 ребенка, из них 287 девочек и 265 мальчиков. В числе новорожденных — 9 пар близнецов, сообщают в пресс-службе министерства по ОДМС, органов ЗАГС и архивов области.Наиболее популярные имена для мальчиков — Александр, Михаил, Тимофей, Егор и Роман, а для девочек — Василиса, Анна, Ева, Мария и Варвара. В числе редких имен можно встретить как необычные, так и когда-то популярные: Алекс, Виталий, Демид, Игорь, Петр, Федор, Аврора, Виталина, Елена, Майя, Ольга и Светлана.Напомним, ранее мы писали, что