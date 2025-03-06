В Московской области продолжается активная реализация программ по газификации, в рамках которых строятся новые газопроводы в более чем 130 населенных пунктах. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В Московской области продолжается активная реализация программ по газификации, в рамках которых строятся новые газопроводы в более чем 130 населенных пунктах. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.По данным губернатора Подмосковья, с 2020 года количествонуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. «Мы активнореализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены дляболее 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашуобластную программу газификации», – добавил Андрей Воробьев.Как рассказали в правительстве Подмосковья, в рамкахобластной программы в 2025 году планируется обеспечить газом более 18 тысячдомов. Президентская программа «Социальная газификация» и губернаторскаяпрограмма «Новая газификация» реализуются в соответствии с задачами нацпроекта«Инфраструктура для жизни».Также важно отметить, что к газоснабжению смогутподключиться более 9,1 тыс. строений в 70 садоводческих товариществах (СНТ). Втечение ближайших 5 лет газификация охватит 956 СНТ, что обеспечит газом около64 тысяч домовладений.Кроме того, с марта 2022 года в регионе действуетдополнительная поддержка для льготных категорий граждан, таких как ветераныВОВ, многодетные семьи и другие. Речь идет о бесплатных работах внутри участкаи компенсации расходов на оборудование в пределах 80 тыс. рублей.По губернаторской программе «Новая газификация» вПодмосковье в этом году начнется строительство 300 км газопроводов длягазоснабжения 70 населенных пунктов, что позволит обеспечить газом более 9,3тыс. человек. Согласно плану, до 2030 года будет построено более 7 тыс. кмгазопроводов, что позволит подключить газ в 1415 населенных пунктов, в которыхпроживает более 422 тыс. человек.