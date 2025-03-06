В мае 2023 года он подписал контракт и отправился на фронт.

Житель Камешково Владимирской области Артем Трапезников погиб в зоне специальной военной операции, о чем сообщила районная администрация 5 марта. В мае 2023 года он подписал контракт и отправился на фронт.Следом за Артемом в зону СВО отправился и его младший брат. Жизнь молодого человека трагически оборвалась во время выполнения боевых задач. Бойца похоронили с воинскими почестями.Артем был старшим сыном в семье, учился в школе №2 и Владимирском аграрном колледже. Он служил в погранотряде Мурманской области и работал сварщиком.