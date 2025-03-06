Парламентарий от Владимирской области направил запрос в Росподребнадзор.

— На днях через соцсети ко мне пришло обращение от подписчика: в магазинах и на маркетплейсах свободно можно купить кукол-монстров Monster High, придуманных по мотивам фильмов ужасов, и в комплекте с ними... игрушечный гроб, — рассказал ГовыринПо мнению парламентария, такие игрушки опасны для психологического состояния ребенка и могут вызвать у детей страх или агрессию.— К сожалению, в наших магазинах до сих пор можно встретить игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским. Индустрия детских товаров требует особого внимания — и с точки зрения безопасности материалов, и с точки зрения деструктивного воздействия на ребенка. Сейчас в России действует добровольная сертификация игрушек и игр. Однако этот механизм, считаю, недостаточно эффективен. Конкретно по этому случаю считаю нужным разобраться, поэтому направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием проверить законность продажи в магазинах кукол-монстров, — уточнил депутат Госдумы.