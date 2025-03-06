Набережная будет расположена вдоль Палат.

Губернатор Владимирской области, Андрей Авдеев, анонсировал планы по строительству «сухой набережной» на реке Клязьма. Об этом он сообщил в облсуде, подводя итоги работы судебной системы региона за 2022 год.Набережная будет расположена вдоль Палат и станет благоустроенной зоной для отдыха. В рамках проекта также планируется преобразование привокзальной площади и развитие пешеходных маршрутов по улицам Вокзальной и Урицкого, а также от Годовой горы до Успенского собора и Палат.Ранее подобные планы высказывала бывший губернатор Светлана Орлова, но они не были реализованы.