К родителям Вовочки пришли гости, и во время застолья Вовочке вдруг приспичило:
- Мама я хочу писать!!!
- Ну, Вовочка, как тебе не стыдно, ты хоть бы сказал по-другому как-нибудь, говорит мама.
- Как? - удивляется Вовочка.
- Ну, намекни как-нибудь, мол хочешь свистеть. После чего родители пошли провожать гостей, Вовочка, оставшись с бабушкой вдруг закричал.
- Бабушка, я хочу свистеть.
- Нельзя внучок, поздно уже, спать пора.
- Ну!!!Я сильно хочу.
- Все равно нельзя.
- А-А-А!!! - Заплакал Вовка.
- Ну ладно, свисти тихонечко, мне на ушко...
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