На улице Горького корейский кроссовер сбил 20-летнего парня. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как молодой человек, посмотрев по сторонам, начинает переходить дорогу. В этот момент

На улице Горького корейский кроссовер сбил 20-летнего парня. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как молодой человек, посмотрев по сторонам, начинает переходить дорогу. В этот момент со стороны здания Главного управления МЧС выезжает машина. Водитель, видимо, хотел побыстрее попасть на главную дорогу, но не заметил пешехода. В пресс-службе ГАИ уточняют — авария произошла около двенадцати