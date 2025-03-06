Расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего владимирца, который пытался поджечь здание Правительства Владимирской области, завершено. Материалы направлены в суд, рассказали в

Расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего владимирца, который пытался поджечь здание Правительства Владимирской области, завершено. Материалы направлены в суд, рассказали в пресс-службе регионального Следкома. Поджигатель попал под четыре статьи: ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные перевозка и ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167