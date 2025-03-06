Ушел из жизни бывший председатель Совета отцов региона Алексей Сорокин. Об этом сообщают источники в правоохранительных структурах. По информации наших собеседников, общественника не

Ушел из жизни бывший председатель Совета отцов региона Алексей Сорокин. Об этом сообщают источники в правоохранительных структурах. По информации наших собеседников, общественника не стало 2 марта. Он скончался от остановки сердца в Красном Кресте. Напомним, Алексей Сорокин какое-то время возглавлял региональный Совет отцов и занимался общественной деятельностью. Вот, например, кадры нашего телеканала с его участием