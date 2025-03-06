Журналисты Первого канала посетили Мстеру, чтобы разобраться, чем мстерская лаковая миниатюра отличается от миниатюр Федоскино, Палеха и Холуя. Сюжет показали в субботнем выпуске передачи

Журналисты Первого канала посетили Мстеру, чтобы разобраться, чем мстерская лаковая миниатюра отличается от миниатюр Федоскино, Палеха и Холуя. Сюжет показали в субботнем выпуске передачи «Доброе утро». Так, фишка федоскинской миниатюры – свечение фона, которого художники добиваются благодаря перламутровым вставкам и металлическим грунтам. Более двухсот лет назад мастера из Федоскино начали расписывать изделия из папье-маше мелкими