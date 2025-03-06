Нелегальный бизнес придумал и начал развивать 35-летний мужчина.

Во Владимирской области задержали 13 членов ОПГ, которая с 2017 года обманывала россиян, организовывая азартные игры. На пострадавших преступники заработали 66 млн рублей. О преступных схемах аферистов — в материалеСкрывались восемь летНелегальный бизнес придумал и начал развивать 35-летний мужчина. По официальным данным, у него было 12 сообщников. С 2017 года ОПГ «наладила работу» казино в Гусь-Хрустальном, Липецке, Коврове и Рязани. Преступники закупили нелегальное игровое оборудование, с помощью которого можно было выходить в интернет, разработали структуру бизнеса, методы конспирации и распредели между участниками роли.Члены группировки находились в розыске восемь лет. За это время они успели заработать 66 млн рублей с помощью нелегального бизнеса. Их искали правоохранители Владимирской, Липецкой и Рязанской областей одновременно.«Азартные игры осуществлялись через денежное вознаграждение доступа клиентам к компьютерам с установленным игровым программным обеспечением. Игровая деятельность маскировалась под оказание услуг аренды компьютерной техники с доступом в сеть Интернет. Для этого организатор преступления изготавливал договоры аренды, трудовые договоры и иные фиктивные документы от имени «фирм-однодневок»», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской областиГрозит тюрьмаВо время расследования в домах и на «местах работы» фигурантов было изъято 1,7 млн рублей, десятки носителей электронной информации и компьютерной техники, большой объем документации.Кроме того, арестованы недвижимое имущество, автомобили и деньги обвиняемых на сумму более 10 млн рублей, в том числе машина организатора Jeep Grand Cherokee стоимостью более 7 млн рублей.Известно, что после общения со следователями один из участников ОПГ заключил заключение о досудебном сотрудничестве. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит наказание по статье ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Предусматривается наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.