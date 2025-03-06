Он удивил судей разнообразием своих блюд.

24-летний повар из Мурома Владимирской области Глеб Князев стал победителем шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 5 марта.Выпуск, в котором Глеб был частью команды Константина Ивлева, вышел в эфир 24 февраля. Молодой повар не только успешно справился с различными кулинарными испытаниями, но и заработал самые высокие чаевые. Он удивил судей разнообразием своих блюд, включая немецкий айнтопф и уникальный безлактозный десерт, а финальное блюдо было приготовлено из потрошков.Напомним, ранее мы писали, что