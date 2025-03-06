И заплатил за это 56 300 рублей.

В Киржачском районе Владимировской области ФКУ УИИ УФСИН России взыскал с осужденного 56 300 рублей за порчу государственного имущества — мобильного контрольного устройства и электронного браслета, предназначенных для мониторинга его исполнения наказания.Мужчина, осужденный за умышленное причинение вреда здоровью, был наказан ограничением свободы на 10 месяцев и получил оборудование для контроля. Однако вскоре он решил спрятаться от правоохранителей и разбил устройство в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается, осужденный не планировал возмещать ущерб. Суд удовлетворил требование УФСИН, и решение уже вступило в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что