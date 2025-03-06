Оказывается, спасенных из горевшего дома №34а на Северной улице во Владимире было немного больше. В соцсетях поисково-спасательного отряда города появился милый рассказ о том, как спасатели

Оказывается, спасенных из горевшего дома №34а на Северной улице во Владимире было немного больше. В соцсетях поисково-спасательного отряда города появился милый рассказ о том, как спасатели откачивали двух котят. Напомним, пожар произошел вчера, 5 марта, примерно в 9 утра. На месте работали отряд ПСО и сотрудники МЧС области. Специалисты вскрыли двери, вынесли пострадавшую 70-летнюю женщину.