Пациенту потребовалась срочная пересадка сердца.

В Александровскую районную больницу Владимирской области был экстренно госпитализирован молодой человек в крайне тяжелом состоянии. У пациента диагностировали сердечную недостаточность, упадок давления и отказ почек и печени. Причиной проблем с сердцем стали последствия вирусной инфекции, перенесенной в детстве. Подробности рассказали в региональном министерстве здравоохранения.После внимательного обследования было решено провести операцию по трансплантации сердца, которая успешно прошла в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.Это первый случай в истории регионального сосудистого центра АРБ, когда пациенту срочно потребовалась пересадка сердца, сообщают в Министерстве здравоохранения региона. Врачи Александровской больницы сделали все возможное для успешного исхода операции.В Александровскую районную больницу Владимирской области был экстренно госпитализирован молодой человек в крайне тяжелом состоянии. У пациента диагностировали сердечную недостаточность, упадок давления и отказ почек и печени. Причиной проблем с сердцем стали последствия вирусной инфекции, перенесенной в детстве. Подробности рассказали в региональном министерстве здравоохранения.После внимательного обследования было решено провести операцию по трансплантации сердца, которая успешно прошла в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.Это первый случай в истории регионального сосудистого центра АРБ, когда пациенту срочно потребовалась пересадка сердца, сообщают в Министерстве здравоохранения региона. Врачи Александровской больницы сделали все возможное для успешного исхода операции.