Столкновение мусоровоза и КАМАЗа дорожных служб в Камешковском районе унесло жизни двух человек. Страшная авария произошла в четверг в одиннадцать часов дня на федеральной трассе Р-132, на

Столкновение мусоровоза и КАМАЗа дорожных служб в Камешковском районе унесло жизни двух человек. Страшная авария произошла в четверг в одиннадцать часов дня на федеральной трассе Р-132, на мосту через реку Ягома, не доезжая до деревни Пенкино. Известно, что КАМАЗ — автоцистерна. В момент аварии дорожники производили работы — по всей видимости, смывали грязь с обочины